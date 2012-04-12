版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 12日 星期四 17:15 BJT

〔台湾债市〕101/1R期五年公债中,证券业买超32亿台币

路透台北4月12日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1RA01101R=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

========================================

银行业 14.50 40.50 -26.00

票券业 0.00 6.00 -6.00

证券业 55.00 23.00 32.00 (完)

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐