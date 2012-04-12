〔台湾债市〕指标公债持券集中度变化表

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透台北4月12日电---根据台湾柜台买卖中心周四资料,上交易日交割后指标公债持券集中度如下:
发行年期 债券代号 C3 C5 C10
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10年 A01105=TWO 70% 78% 85%
前日交割后 (70% 78% 84%)
注: 1. C3: 该期公债持券前 3 大合计.
2. C5: 该期公债持券前 5 大合计.
3. C10:该期公债持券前 10 大合计.
4. 统计资料来源:债券自营商及五大保险公司(国泰人寿、新光人寿、南山人寿、台湾人寿、富邦人寿)
此资料系清算银行上日的帐簿登记余额,包含公债买卖断和附条件交易,未含已买入/卖出未交割数.(完)
--记者 高洁如;审校 黄凯
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透纽约/伦敦2月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急升逾4%，纽约市场从逾八年最低位和技术超卖水准大幅反弹，因出现大量空头回补。
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