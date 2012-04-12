(重温稿)〔台湾经济〕经济部拍版电价调涨方案,估拉高CPI涨幅0.66个百分点

* 电价平均涨幅住宅16.9%、商业30%、工业35%

* 经济部预估今年CPI将因此升0.66个百分点

* 经济部预估今年GDP将因此减0.26个百分点

* 家户消费支出增0.33%,制造业生产成本增0.48%

记者 张雅菁

路透台北4月12日电---台湾经济部周四宣布电价调涨方案,其中住宅用电平均涨幅16.9%、工业用电涨幅35%、商业用电调涨30%,进而将拉高今年消费物价指数,并降低经济成长率.

台湾能源价格在政府为了维持民生经济及产业竞争下,向来刻意维持低价,而成本就由国营企业自行吸收.然而国际能源价格一年来居高不下,台湾中油及台电公司不堪亏损压力,政府在今年年初开始检讨让能源价格回归市场机制.

"过去用电少的补贴用电多的,是不公不义的,"经济部部长施颜祥在记者会上称."低能源价格时代已经过去,这是国际趋势,也是台湾必须面对的现实...,台湾产业界也必须调整生产结构."

调整方案将自5月15日开始实施.占台电售电量21%的住宅用电平均将涨价16.9%,占16%的商业用电平均调涨30%,占55%的工业用电则是平均调涨35%.

经济部能源局局长欧嘉瑞表示,此波电价调涨估计将使消费者物价指数(CPI)提高0.66个百分点,对全年经济成长率则减少0.26个百分点.家户消费支出将增加0.33%.

在本月初经济部已率先取消油价缓涨机制,当周各项油品零售价扬升7-12%不等.未来动态油价计算公式出现应调涨时,将取消现行"减半"缓涨措施,全额调涨;而应调降时,则减半调降,待中油过去吸收的价差金额全数反映后,再全额调降. [ID:nST0447636]

此次油电价双涨升造成物价蠢动.不过分析师指出,欧美经济复苏步履仍旧蹒跚,台湾经济成长乌云仍未散去,此次一次性的油电涨价不致扩散造成普遍性的物价上涨,引发通膨疑虑.[ID:nST0511397]

台湾央行总裁彭淮南近日则对本地媒体重申,"今年的CPI会在2%以下."

**企业成本升高**

经济部资料指出,台电发电燃料成本占总支出比例从2008-2011年均高达70%;而以去年为例,每度电平均电价2.6台币,而平均电价成本为2.82台币,一年售电亏损437亿台币.

台电公司总经理李汉申表示,此波调涨实施后,目标今年及明年均能损益两平,而台电累计已亏损的约1,176亿台币希望可以在未来8-10年里慢慢弥平.

至于电价逐季检讨以反映燃料成本波动的计划,目前并无明确实施的时间.

油电价双涨,不只引发对于通膨蠢动的疑虑,部份高用电的企业也担心冲击获利.经济部称,以制造业电费支出占生产成本比率约2.19%推算,本次将使制造业生产成本当年增加0.48%.

能源密集产业中电费支出占生产成本比率最高的非金属矿物制品业由原来的4.93%提高为6.07%.至于其他重要产业,纺织业由3.40%提高为4.20%、石油及煤制品业由3.47%提高为4.28%、电子业则由1.93%提高为2.38%、其中液晶面板制造业由1.92%提高为2.37%、太阳能产业由1.42%提高为1.75%.

台湾玻璃(1802.TW)董事长林伯丰日前指出,"台湾电价偏低,但一次涨20%太过份.应该要分阶段涨,而且国营企业应该要检讨."

台湾水泥(1101.TW)董事长辜成允则表示,电费占台泥整体成本,约在20-30%之间.所以若电价一次涨三成,对台泥影响相当大.将努力降低生产的耗电及其他成本,而若市场可以接受,也可能需要调涨售价反应成本.(完)

参看电价调涨细节,请点选经济部网站(here)

参看台湾经济相关新闻,请点选[TW-MCE-CMN]