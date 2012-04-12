(重发)〔新闻稿〕台湾证券及期货交易所得课税方案--财政部

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(以下为台湾财政部4月12日就"证券及期货交易所得课税方案"新闻稿)

一、为求财政稳健，总统于2011年10月12日公布「黄金十年」国家愿景，由于赋税公平与财政健全对未来经济发展至关重要，本部于2012年3月15日成立「财政健全小组」，同月28日召开第1次会议，经委员票选，将资本利得税列入优先讨论议题，并分别于4月5日及4月9日召开「资本利得税－有价证券分组」第1次及第2次座谈会，邀集相关政府机关、专家、学者、业界及投资人代表充分讨论。

二、参据上开财政健全小组分组座谈会讨论及各界意见，应于量能课税原则下，兼顾税收稳定、稽征成本、市场及经济冲击与国际竞争力等因素。本部建议对本案采渐进原则，选择简单可行、受影响人数较少、对资本市场及经济层面冲击较小之方案。证券及期货交易所得课税方案之主要内容如下，本案踏出税制改革的重要一步：

(一)个人部分：修正所得税法，分离课税、合并申报。

(二)营利事业部分：维持最低税负制，仅调降扣除额及调高税率。

三、「证券及期货交易所得课税方案」重点如下：

(一)实施日期：自2013年度起实施（即自2014年5月个人办理综合所得税结算申报及营利事业办理所得基本税额申报时适用）。

(二)个人：将证券及期货交易所得纳入所得税法，与其他类别所得分离按单一税率计税，合并办理结算申报。

１、课税标的：

(１) 上市、上柜、兴柜股票(含新股权利证书、股款缴纳凭证及表明其权利之证书)。

(２) 未上市、未上柜股票(含新股权利证书、股款缴纳凭证及表明其权利之证书)。

(３) 私募基金之受益凭证。

(４) 在我国境内期货交易所交易之期货及选择权。

２、申报门槛：每一申报户之上述有价证券、期货及选择权全年交易所得达300万元者，均需申报。如有交易损失，为保留于以后3年度之交易所得中扣除，亦得申报。

３、扣除额：每一申报户300万元。

４、税率：20％。

５、所得计算：交易时之成交金额-原始取得成本-必要费用-扣除额

(１)成本认定：依原始取得成本按先进先法认定，但2012年12月31日以前取得之上市(柜)股票，得依2012年最后交易日之收盘价（兴柜股票为成交均价）与原始取得成本两者孰高认定。

(２)必要费用：包括证券交易税、手续费及其他相关费用。

６、盈亏互抵：上述证券及期货、选择权之交易损失得于当年度交易所得中扣除，扣 除不足者，得于以后3年度之交易所得中扣除。

７、长期持有优惠：持有股票满5年以上者，以交易所得之半数为当年度所得额。

(三)营利事业：证券及期货交易所得维持最低税负制，但调降扣除额及提高现行税率。

１、课税标的：维持现行有价证券及期货、选择权之课税项目。

(１)证券：

甲、股票：上市、上柜、兴柜、未上市及未上柜股票。

乙、债券：公债、公司债及金融债券。

丙、其他有价证券：如受益凭证、认购(售)权证、台湾存托凭证及新股认购权利证书等。

(２)期货及选择权：在我国境内期货交易所交易之期货及选择权。

２、申报门槛：基本所得额超过50万元者，需办理所得基本税额申报。

３、扣除额：自基本所得额扣除之金额由现行200万元

调降为50万元。

４、税率：由现行税率10％提高为12％，法定税率由

10％-12％修正为12％-15％。

５、所得计算：交易时之成交金额-原始取得成本-必要费用

(１)成本：依帐载实际取得成本采下列方法认定

甲、有价证券部分采个别辨认法、加权平均法、移动平均法或其他经主管机关核定之方法。

乙、期货及选择权部分采先进先出，但到期前指定平仓者，得采个别辨认法。

(２)必要费用：包括证券交易税、手续费及其他相关费用。

６、盈亏互抵：证券及期货、选择权之交易损失得于当年度交易所得中扣除，扣除不足者，得于以后5年度之交易所得中扣除。

７、长期持有优惠：持有股票满5年以上者，以交易所得之半数为当年度所得额。(完)

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