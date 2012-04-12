(重温稿)〔台湾财政〕证所税拟明年课征,法人采最低税负制个人分离课税--财政部

路透台北4月12日电---台湾财政部周四公布证券交易所得税课征版本,对法人拟维持以最低税负制课征,门槛由200万台币下调为50万台币,税率由10%上调为12%.

财政部长刘忆如在记者会中并称,对个人则是拟采分离课税合并申报,门槛为300万台币,税率20%.

刘忆如表示,目标是希望从2013年度开始课征证券及期货交易所得税,2014年5月申报.

财政部先前已表示,将在台湾境内没有设立固定营业场所,也没有营业代理人的外资,排除在证所税课征对象以外.财政部也指出,将自明年度起开征证所税,也就是在2014年5月申报2013年度的证券交易所得.

台湾政府自2001年起财政渐趋困窘,根据财政部的统计,截至今年3月底为止,一年以上未偿债务余额达4兆8,735亿台币,较2002年的2兆8,494亿大增逾70%.

台股近期持续受到证所税是否开征所干扰,表现劣于区域股市.大盘加权股价指数.TWII今日微幅收高0.08%报7,662.92点.自上月底宣布优先讨论资本利得税以来,波段跌幅逾5%.(完)