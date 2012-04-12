〔台股盘前预测〕证所税课征方案与市场预期落差大,股市开盘料挫跌

* 证所税课征方案与市场预期落差大,指数不排除回测7,300点

* 财政部强调仅影响1%股民,不致影响股市稳定与国际竞争力

* 市场担忧大户退场,股市将缺乏造市者令交易萎缩

路透台北4月13日电---台湾财政部端出证券及期货交易所得课税方案,可能会让周五台股遭逢"13号星期五"的恐慌.市场人士认为,以修正所得税法且降低申报门槛至300万台币的方式向市场大户课税,将引发失望性卖压出笼,大盘指数.TWII不排除向7,300点附近回测.

财政部周四晚间表示,将课征2013年的证券及期货交易所得税.个人部分将修正所得税法,采分离课税、合并申报方式课征,只要交易股票或期货及选择权获利超过300万元以上者,都需要申报,税率为20%.法人部分则拟维持以最低税负制课征,门槛由200万台币下调为50万台币,税率由10%上调为12%.

财政部长刘忆如强调,针对个人课征证所税,"只会影响约1%的股民,影响层面较小.基本上,这次开征证券及期货交易所得课税,应该可以让税制更加健全,且能让台湾股市维持在国际间的竞争力.

不过市场却对此一方案持负面解读.因原预期个人将维持以最低税负制课征,门槛仍为600万台币.

"这是大利空啊,300万不要说中实户,稍有能力的人都有机会被课到."永丰金证券副总经理柯孟聪说.

富邦投顾总经理萧乾祥也指出,原希望是以最低税负制来课征,且维持600万台币的门槛."但门槛被大幅降低了,而且被调降一半."

他们都认为,虽然财政部强调,仅有相当少数的投资人会被课证所税,但这些所谓的大户或中实户一旦退出市场,股市会成为一滩死水.

"国内法人及大户是市场的造市者,市场荣枯是他们营造出来的."萧乾祥说.

柯孟聪则悲观地预期,未来两年股市可能会相当低迷,甚至影响到整体经济的发展.

萧乾祥并预估,近日股市受证所税消息影响,交易量已萎缩,且多在7,600点附近震荡.今日不排除开盘后直接向下掼压,可能会回补周线跳空缺口,也就是约7,300点上下50点的位置.

不过凯基投顾朱晏民认为,股市最怕不确定性,消息公布后反而会回归基本面,虽然财政部公布的方案是朝向大家不愿意看到的方向发展,但预料反应一两天就会过去.

台湾政府自2001年起财政渐趋困窘,根据财政部的统计,截至今年3月底为止,一年以上未偿债务余额达4兆8,735亿台币,较2002年的2兆8,494亿大增逾70%.

为了达成总统马英九重视分配正义,持续缩小贫富差距的当选承诺,财政部于日前成立"财政健全小组",针对税制与财政进行讨论,首要即针对资本利得税课征进行检视.[ID:nST0434878]

台股近期持续受到证所税是否开征所干扰,表现劣于区域股市.大盘加权股价指数.TWII周四微幅收高0.08%报7,662.92点.自上月底宣布优先讨论资本利得税以来,波段跌幅逾5%.(完)