《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月12日

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 65.23 +3.90 +6.36 5526894
搜狐 (SOHU.O) 52.85 +1.91 +3.75 1271083
网易 (NTES.O) 56.92 -0.63 -1.09 720875
百度 (BIDU.O) 151.32 +5.16 +3.53 6033328
亚信科技 ASIA.O 12.26 +0.22 +1.83 204970
侨兴环球电话 XING.O 0.65 +0.02 +2.38 117817
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.92 +0.13 +0.88 1597002
联电 (UMC.N) 2.45 +0.00 +0.00 556670
日月光 (ASX.N) 4.89 -0.06 -1.21 254355
矽品精密 (SPIL.O) 5.84 +0.00 +0.00 1138481
和信超媒体 (GIGM.O) 1.30 +0.03 +2.36 45826
友达 (AUO.N) 4.98 +0.11 +2.26 332111
中华电信 (CHT.N) 30.60 +0.19 +0.62 83196
台湾国际航电 (GRMN.O) 45.30 +0.39 +0.87 481649
香港
中国移动 (CHL.N) 54.73 +0.74 +1.37 208958
中国联通 (CHU.N) 16.65 +0.32 +1.96 399731
中国电信 (CHA.N) 53.84 +1.01 +1.91 29003
中芯国际 (SMI.N) 2.65 +0.03 +1.15 45501
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.59 -0.16 -4.27 1268
(完)
--整理 张明钧
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