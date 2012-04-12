〔美股业绩〕谷歌财报令投资人宽心,计画股票分拆巩固创办人控制权(更新版)

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路透旧金山4月12日电---谷歌(GOOG.O)宣布将进行股票分割,此举是为了让共同创办人佩奇(Larry Page)以及布林(Sergey Brin)保有控制权,在此同时谷歌公布的营收符合预估.

投资人乐见谷歌第一季营收达81.4亿美元的成绩,谷歌前一季财报罕见地不及市场预期.

谷歌周四股价在常规交易时段收报651.01美元,盘后交易上涨0.6%至655美元.

谷歌表示,公司董事会已经批准对现有股东派发股票红利,即一股拆两股,保留其公司架构.

"这个股票分拆股利是不具投票权的股票股利,其实只是为了让公司能够维持控制权."BGC分析师Colin Gillis表示.