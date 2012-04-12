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货币新闻 | 2012年 4月 13日 星期五 06:39 BJT

《综述》官员谈话暗示,美国经济恐须更加恶化才能刺激FED采取行动

路透华盛顿4月12日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)多位官员周四相继发表谈话,内容暗示,美国经济必须进一步恶化,美联储才会考虑增加货币刺激措施.

几位决策官员确实暗示有进一步行动的可能性,其中FED理事拉斯金(Sarah Raskin)表示,FED已作好准备,将尽全力协助经济回升,而纽约FED银行总裁杜德利则强调美国经济复苏脆弱.

"一些经济面消息令人鼓舞,且或许暗示复苏脚步加快,"拉斯金援引过去六个月失业率下滑及新增约100万个就业岗位为例."但全国的经济复苏显然还有很长的路要走."

周三晚间FED副主席叶伦指出,以高失业及经济面临的阻力来看,FED的超低利率政策是合宜的.她并称,若要进一步购买资产,FED还有许多不同选项,而且FED仍然"十分有意愿"采取任何必要措施,以完成使命.

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