〔东京汇市〕欧元及澳元盘初走坚,市场关注中国GDP数据

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
2217GMT---欧元及大宗商品货币周五亚洲盘初走坚,此前在隔夜时段已出现一波涨势,因意大利发债表现协助稳定市场情绪.中国3月新增信贷数据强劲,加上市场传闻,0200GMT将公布的中国经济成长数据将远高于预期,进一步推升冒险意愿.
欧元/美元EUR=曾触及一周高位1.3213美元,最新报1.3186.欧元/日圆EURJPY=R报106.65,已远离七周低点105.45.
意大利发行近50亿欧元债券后,缓解市场疑虑,意大利公债收益率下滑.
澳元亦受青睐,澳元/美元AUD=D4报1.0437美元,已强力弹离周三触及的13周低点1.0226.
交易商称,市场传闻中国第一季GDP增幅似乎达到9%的惊人高位,路透调查预估为8.3%.由于已抱有颇高期待,市场面临典型的"在谣言四起时买进、事实公布时卖出"的风险.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张明钧
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路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透纽约/伦敦2月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急升逾4%，纽约市场从逾八年最低位和技术超卖水准大幅反弹，因出现大量空头回补。
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