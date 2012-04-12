〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数上涨,大西洋谷物货运活动推高费率

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透伦敦4月11日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周四上涨,因急速增加的谷物活动推高巴拿马型船运费率.
波罗的海乾散货运价指数上涨16点,或1.69%至960点.
"涨幅最大的是巴拿马型,特别是大西洋至太平洋的船费.因其受惠于来自南美洲的谷物货运增加,"货运经纪商FIS研究主管Peter Norfolk说.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨38点,或3.54%至1,110点,该型船舶日均获利增加304美元升至8,874美元,为1月以来最高.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI升0.96%至1,576点.
海岬型船舶日均获利上升,报7,080美元.该型船舶的通常运载量为15万吨,主要货物是煤炭和铁矿石.
分析师表示,海岬型费率主要是受到中国铁矿石活动增加所带动.(完)
--编译 李婷仪;审校 沈以文
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透纽约/伦敦2月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急升逾4%，纽约市场从逾八年最低位和技术超卖水准大幅反弹，因出现大量空头回补。
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