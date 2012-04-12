〔全球金融〕IMF所需的新资源或低于先前预计--总裁拉加德(更新版)

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路透华盛顿4月12日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四指出,需构筑更强有力的防火墙,以保护全球经济抵御欧债危机;但IMF所需的资金或许没有几个月前预计的多.

拉加德在财经首长4月20-21日于华府召开会议前表示,各国就向IMF提供更多资金达成协议可能需要点时间,这暗示下周可能无法敲定协议.

然而她表示,IMF三个月前指认的经济和金融风险已经降低,IMF的融资需求现在比较小了.

IMF在1月估计将需额外的5,000亿美元供作借贷,另还需1,000亿美元作为储备,以建立一个足够抵御欧元区危机风险的防护罩.

包括日本和加拿大在内,发达和新兴经济体均已表示,希望在提供新资源帮助前,欧洲能尽更多努力自助.

拉加德指出,她担心的不是为欧元区增加IMF资源,而是欧元区之外可能面临后续影响的国家.

"增强全球防火墙将有助完成针对每个国家的'保护圈'."她在布鲁金斯学会称."IMF可以提供帮助.但为了发挥最大作用,我们需增加资源."

IMF 187个会员国下周的会议主要将讨论IMF的新资源,欧洲危机可能扩及意大利及西班牙的疑虑日增,及包括中国在内,主要新兴市场的成长放缓等议题.(完)