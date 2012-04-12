修正:《美债周五展望》公债价格略跌,但30年期公债标售结束后卖压减轻

(更正:将标头中的"周四"更正为"周五")

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但报价有变动)

* 美国股市涨逾1%,公债跌幅受限

* 上周初请失业金人数增至1月来最高

* 3月生产者物价指数较前月持平

路透纽约4月12日电---美国公债价格周四下跌,但打压公债价格的主要因素似乎是午后30年期公债标售前的头寸调整,标售结束后公债跌势有所缓解.

美国财政部续发130亿美元30年期公债,得标收益率高达3.23%,与同时间公开市场中的30年期公债收益率持平.

法国巴黎银行美国公债交易部全球主管Kevin Walter说,交易员认为若守住30年期公债价格支撑位,公债价格将小幅反弹.

这平复了市场的忧虑,市场此前认为美国公债价格跌势会令其一路回撤至上周五美国劳工部公布非农就业报告前的低点.上周五报告显示,3月就业成长低于预期.

"守住该支撑位、我们经历了本周的标售以及资产经理人在标售前后略增加购买规模等事实,使我认为公债将小幅反弹,"Walter说.

美国股市.SPX给美国公债价格带来压力,股市走势通常与公债价格相反.美国三大股指周四均涨逾1%,因有关欧元区一些国家公债收益率上涨的忧虑得到缓解,且市场押注美国企业业绩将优于本就不高的预期.

此前公债曾企稳,因上周初请失业金人数意外升高,进一步证明,近来就业数据显示美国劳工市场持续不振.

此外,3月生产者物价指数(PPI)持平,低于预期,也引燃了有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)最终或推出第三轮量化宽松政策的臆测.

"初请失业金人数是近三个月来最高,至少以PPI衡量的通胀压力貌似回落,"Jefferies货币市场分析师Thomas Simons表示.

"这两个数据会令围绕第三轮量化宽松政策的争论更加激烈,"他在谈及有关美联储在第三轮量化宽松计划中或购买更多公债或抵押支持证券的言论时表示.

指标10年期美国公债US10YT=RR跌3/32,收益率报2.05%,高于周四尾盘的2.04%.而30年期公债US30YT=RR跌6/32,收益率从3.19%升至3.20%.

上周政府公布3月就业增长远逊于预期,支持了将有更多货币刺激政策的预期.

纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示,决策者正考虑推出更多货币刺激政策的成本与效益,并准备好在经济前景恶化时实施第三轮量化宽松政策.[ID:nSB1485762]

美联储现有刺激政策,即卖短买长(扭转操作,twist operation),将于6月底结束.该操作延长了央行所持债券的年期.(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

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