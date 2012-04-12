〔货币市场〕美国商票市场萎缩,欧元区银行拆款利率触及21个月低点

路透纽约4月12日电---根据周四公布的美联储资料,美国商业票据市场最新一周呈现萎缩,显示若非企业减少短期借贷,就是前往其他管道满足短期借款需求.

4月11日止当周美国未经季节调整商业票据余额减少65亿美元.经季节调整后,商业票据余额减少31亿美元.

该周美国未经季节调整外国银行商票余额减少13亿美元.

汤森路透旗下IFR分析师Roseanne Briggen表示,隔夜一般抵押回购利率仍维持高位,接近20个基点,开盘报24个基点.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(Libor)USD3MFSR=定盘价跌0.02个基点,至0.46665%.

"跌幅只有很小,但重要的是走向,因为这减轻了融资疑虑,"Briggen称.

欧元区银行间拆款利率周四触及21个月低点.

三个月欧元银行间拆放款利率(Euribor)EURIBOR3MD=周四由0.760%跌至0.757%,为2010年6月底以来最低.(完)