〔美国债市〕4月11日止当周外国央行减持美国公债和机构债--FED

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透纽约4月12日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周四公布的数据显示,最近一周外国央行持有的美国公债和机构债总量下滑.
美联储称,4月11日止当周,外国央行持有的美国公债和机构债合计减少40.86亿美元,至3.486万亿(兆)美元.
持仓明细显示,外国央行持有的美国公债减少3.48亿美元至2.757万亿美元.
外国央行对房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB等大型抵押贷款融资机构发行或担保的债券持有量减少37.38亿美元,至7,290亿美元.
浏览美联储资产负债表,请链接:(link.reuters.com/cub62s)
外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家,其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一.中国和日本是持有美国公债最多的两个国家.
浏览美联储报告全文,请链接:(here).(完)
--编译 李婷仪;审校 王兴亚
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