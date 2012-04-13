〔美国经济〕要论断经济走出困境尚言之过早--纽约联储总裁杜德利

路透纽约州4月12日电---美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周四表示,尽管连月来的经济数据令人激赏,但美国劳动市场3月表现令人失望,因此要推断经济走出困境尚言之过早. 杜德利指出,美联储正在收集更多数据,以研判上月非农业就业数据是否仅因气候相关因素而受挫,抑或为经济复苏再度失去动能的征兆.美国3月非农就业岗位增幅不如预期. 杜德利开启"若经济复苏脱离正轨,则进一步量化宽松刺激措施"的选项.杜德利在美联储货币政策委员会中是一位有影响力的投票委员. "第三轮量化宽松(QE3)有其利弊得失,"杜德利在经济发展中心回答问题时表示."倘若经济前景恶化,则推出更多量化宽松的好处就会增加." 他同时也以日本经济迟滞为戒,指称不应太快移除货币刺激措施. "我们现在预计至少到2014年底以前,都会维持超低利率.我不认为有任何讯息显示需要改变这点." 杜德利稍早演讲时指出,在2010年和2011年的这个时点,经济数据看起来都较为亮丽,不过这两年稍晚时变得较为黯淡. "上周五发布较为疲弱的3月就业市场报告,可能反映出温和气候先前对1月及2月创造就业所造成的正面影响,但其他较不乐观的解读似也不无可能,"杜德利在演讲稿中指出.(完) --编译 龚芳;审校 艾茂林