《独家新闻》伊朗政府准备采购大量饲料用谷物--交易商

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透汉堡/伦敦4月12日电---交易商周四表示,由于西方制裁正致使伊朗进口融资出现巨大中断,预计伊朗政府将开始采购数以十万吨计的饲料用谷物.
交易商指出,由于民间谷物进口商无法安排付款,伊朗农户面临众多家畜缺饲料的情况.
虽然西方的制裁并没有针对粮食,但金融措施已使伊朗企业受阻于全球银行体系.
交易商表示,伊朗政府现准备进行大量的饲料用谷物的交易.该国政府近日曾买入逾200万吨可制面包的普通小麦.
他们预期伊朗政府掌管饲料的机构SLAL将介入国际市场,依国家粮食署GTC今年稍早确保普通小麦供应的方式,开始购入饲料谷物.
"逻辑上,伊朗可能在市场上购买数十万吨的大麦、玉米和饲料小麦,但由于支付的议题,没有人会证实这个生意."一名交易商说."政府可能介入,代表国家买入饲料用谷物."(完)
--编译 张若琪;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。