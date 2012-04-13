《独家新闻》伊朗政府准备采购大量饲料用谷物--交易商

路透汉堡/伦敦4月12日电---交易商周四表示,由于西方制裁正致使伊朗进口融资出现巨大中断,预计伊朗政府将开始采购数以十万吨计的饲料用谷物.

交易商指出,由于民间谷物进口商无法安排付款,伊朗农户面临众多家畜缺饲料的情况.

虽然西方的制裁并没有针对粮食,但金融措施已使伊朗企业受阻于全球银行体系.

交易商表示,伊朗政府现准备进行大量的饲料用谷物的交易.该国政府近日曾买入逾200万吨可制面包的普通小麦.

他们预期伊朗政府掌管饲料的机构SLAL将介入国际市场,依国家粮食署GTC今年稍早确保普通小麦供应的方式,开始购入饲料谷物.

"逻辑上,伊朗可能在市场上购买数十万吨的大麦、玉米和饲料小麦,但由于支付的议题,没有人会证实这个生意."一名交易商说."政府可能介入,代表国家买入饲料用谷物."(完)