〔美国个股〕微软赢得其最大云客户,将为印度AICTE师生提供服务

路透伦敦4月12日电---美国软件巨头微软(MSFT.O)宣布获得该公司迄今最大的云计算客户,将为印度一大型教育团体提供免费服务.

微软周四表示,将透过与全印度技术教育委员会(All India Council for Technical Education,AICTE)的协议,提供微软的Live@edu通讯及合作软件给超过700万名学生以及50万名教师.

此项服务包括电邮、Office Web应用软体、即时通讯和储存.微软此项免费服务是其教育项目的一部分.(完)