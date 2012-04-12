〔美国个股〕微软赢得其最大云客户,将为印度AICTE师生提供服务

《全球汇市》美元从一个月高位回落，因投资者锁定获利
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透伦敦4月12日电---美国软件巨头微软(MSFT.O)宣布获得该公司迄今最大的云计算客户,将为印度一大型教育团体提供免费服务.
微软周四表示,将透过与全印度技术教育委员会(All India Council for Technical Education,AICTE)的协议,提供微软的Live@edu通讯及合作软件给超过700万名学生以及50万名教师.
此项服务包括电邮、Office Web应用软体、即时通讯和储存.微软此项免费服务是其教育项目的一部分.(完)
--编译 李婷仪;审校 徐文焰
路透纽约2月15日 - 美元周三持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。今日公布的数据显示，零售销售和消费者物价大幅攀升，刺激美元早盘上扬。
路透纽约/伦敦2月15日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急升逾4%，纽约市场从逾八年最低位和技术超卖水准大幅反弹，因出现大量空头回补。
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