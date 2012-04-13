更正:〔新加坡经济〕金管局微幅收紧政策,允许坡元逐步温和升值

(更正:因英文原文有误,标题及内文第一段改为"微幅收紧政策",非"维持货币政策不变")

* 新加坡央行表示将持续坡元温和逐步升值的政策

* 新加坡央行表示将恢复坡元政策区间缩窄

* 新加坡央行表示,通胀压力持续,但可能在下半年缓解

* 新加坡央行表示将CPI预估值修正至3.5-4.5%

路透新加坡4月13日电---新加坡金管局周五微幅收紧政策,称将允许坡元"温和逐步"升值,不过其政策区间的斜率将略为提高.

金管局亦称,将今年全年通胀率预估区间从2.5-3.5%上修至3.5-4.5%.

"核心通胀压力一直挥之不去,但有望在今年下半年趋缓,"新加坡金融管理局在半年一次的货币政策声明中称.

"(坡元政策区间的)斜率将小幅调升,该区间的中心水平将不会调整,"该机构称.

"新加坡金融管理局也在恢复较窄的政策区间.该政策立场将有助于锚定通胀预期,确保中期物价稳定,并保持经济增长处于可持续轨道."

路透访问的17位预测者中,有16人预计金管局维持政策不变,有1人预料新加坡央行允许坡元以较快步伐升值的机率达50%.

新加坡管理货币政策的方式是允许坡元兑主要贸易伙伴一篮子贸易加权货币在一个未公布的区间内涨跌.

在去年10月的上次政策评估中,金管局降低坡元政策区间的斜率,基本上减缓坡元升值的步伐,以考虑到经济增长趋缓和通胀压力减轻的情况.

新加坡央行随后承认,物价压力比先前预期的更为顽固.(完)