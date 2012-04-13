更正:〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初涨至一周高点,先前朝鲜发射火箭

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
(更正:因英文原文有误,标题及内文第一段改为"一周高点",非"两周高点")
路透首尔4月13日电---韩国韩元兑美元KRW=周五在一周高点交投,先前朝鲜(北韩)发射火箭,但据韩国表示,火箭已解体坠海.
0004GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,132.6,周四本地市场收于1,140.6.
三年期公债6月合约KTBc1小跌0.02点至104.00.(完)
--编译 沈以文;审校 张若琪
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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