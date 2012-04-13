更正:〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初涨至一周高点,先前朝鲜发射火箭

(更正:因英文原文有误,标题及内文第一段改为"一周高点",非"两周高点")

路透首尔4月13日电---韩国韩元兑美元KRW=周五在一周高点交投,先前朝鲜(北韩)发射火箭,但据韩国表示,火箭已解体坠海.