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货币新闻 | 2012年 4月 13日 星期五 08:46 BJT

更正:〔韩国汇市〕韩元兑美元盘初涨至一周高点,先前朝鲜发射火箭

(更正:因英文原文有误,标题及内文第一段改为"一周高点",非"两周高点")

路透首尔4月13日电---韩国韩元兑美元KRW=周五在一周高点交投,先前朝鲜(北韩)发射火箭,但据韩国表示,火箭已解体坠海.

0004GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,132.6,周四本地市场收于1,140.6.

三年期公债6月合约KTBc1小跌0.02点至104.00.(完)

--编译 沈以文;审校 张若琪

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