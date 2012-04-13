《台湾报摘》--经济日报4月13日

* 头版头条:

--相隔24年,台湾将再度开征证所税,证交税则确定不降.财政部昨日公布方案,课税火力集中在个人,对股市一年净赚300万台币以上的投资人,采取"分开计税、合并申报"方式,纳入所得税制,但提供300万台币扣除额,以及单一税率按20%课征的优惠.

* 其他:

--中央银行彭淮南昨日指出,即使油电双涨,今年消费者物价指数(CPI)年增率也不会超过2%,"大概是1.9%多".若CPI增幅超出先前预期,彭淮南说,"中央银行会采取必要措施".

--富邦金控(2881.TW)副董事长蔡明兴昨天在北京出席海西经济论坛时表示,台北富邦银行与厦门银行最快下个月就能启动两银行间的货币清算机制,届时只要在两地都有开户的客户,就能直接进行新台币与人民币的存款和兑换业务,无须再透过其他货币清算.

--财政部决定同步课征期货交易所得税,金管会感到"错愕",期货商也认为,300万台币获利门槛太低,恐将冲击市场,不利与国外市场竞争.

--市调机构IDC、顾能(Gartner)昨日发布研究报告,第一季全球个人电脑(PC)出货状况优于预期,原本两家机构都预期会比去年同期衰退,实际结果至少年增1.9%,以联想(0992.HK)、华硕(2357.TW)两大品牌成长力道最大.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.