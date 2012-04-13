《台湾报摘》--工商时报4月13日

* 头版头条:

--财部昨日公布证所税方案.个人部分,将证券及期货交易所得纳入综合所得税课征,并采分离课税、合并申报,税率20%;企业仍维持最低税负制,课税门槛调降至50万台币,税率自现行10%提高为12%.

* 其他:

--银行主管透露,今年以来大陆银监会已要求大陆各银行的放款覆盖率一律提高至2.5%,陆银因资金成本增加而调高定价,让台商回台筹资潮再现.

--油、电双大涨成定局,法人指出,油电调涨预期将引发物价、民生物资涨价风潮,台股震荡整理时间恐拉长,但节能概念股包括太阳能、风力发电、汽电共生及LED、自行车等族群将受惠.

--行政院长陈冲昨日对2013年度总预算筹编订出原则,他表示,黄金10年国家愿景已宣示政府2013年度预算案将持续降低赤字比率,确保财政健全发展.据悉,税收大幅成长并不乐观,明年岁出规模以不扩张为原则,可能控制在1.94兆(万亿)台币以内.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.