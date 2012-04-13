《台湾报摘》--工商时报4月13日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--财部昨日公布证所税方案.个人部分,将证券及期货交易所得纳入综合所得税课征,并采分离课税、合并申报,税率20%;企业仍维持最低税负制,课税门槛调降至50万台币,税率自现行10%提高为12%.
* 其他:
--银行主管透露,今年以来大陆银监会已要求大陆各银行的放款覆盖率一律提高至2.5%,陆银因资金成本增加而调高定价,让台商回台筹资潮再现.
--油、电双大涨成定局,法人指出,油电调涨预期将引发物价、民生物资涨价风潮,台股震荡整理时间恐拉长,但节能概念股包括太阳能、风力发电、汽电共生及LED、自行车等族群将受惠.
--行政院长陈冲昨日对2013年度总预算筹编订出原则,他表示,黄金10年国家愿景已宣示政府2013年度预算案将持续降低赤字比率,确保财政健全发展.据悉,税收大幅成长并不乐观,明年岁出规模以不扩张为原则,可能控制在1.94兆(万亿)台币以内.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 詹静宜; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。