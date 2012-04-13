〔日本热股〕索尼下挫逾3%,此前新任CEO提出改造计画未令人信服

路透东京4月13日电---日本消费电子大厂索尼(Sony)(6758.T)股价周五早盘下挫超过3%,此前公司社长兼CEO平井一夫宣布了公司重振计划,以扭亏为盈,并更能与苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)竞争.

部分分析师提出质疑,担心周四推出的计划力度不够,因为索尼要摆脱长达四年的亏损局面,并重现1980年代黄金时期的创新力并非易事.

该公司股价最新下挫3%报1,482日圆,此前一度跌至2月初以来最低的1,474日圆.(完)