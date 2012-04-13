〔日本热股〕索尼下挫逾3%,此前新任CEO提出改造计画未令人信服

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透东京4月13日电---日本消费电子大厂索尼(Sony)(6758.T)股价周五早盘下挫超过3%,此前公司社长兼CEO平井一夫宣布了公司重振计划,以扭亏为盈,并更能与苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)竞争.
部分分析师提出质疑,担心周四推出的计划力度不够,因为索尼要摆脱长达四年的亏损局面,并重现1980年代黄金时期的创新力并非易事.
该公司股价最新下挫3%报1,482日圆,此前一度跌至2月初以来最低的1,474日圆.(完)
--编译 徐文焰;审校 蔡美珍
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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