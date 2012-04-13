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债券 | 2012年 4月 13日 星期五 09:54 BJT

〔全球经济〕欧洲央行执委普雷特称,全球经济情势仍非常复杂

路透纽约4月12日电---欧洲央行执委普雷特周四表示,欧元区以外的全球经济情势仍然"极为复杂",并称他"非常担心"美国公共财政状况.

普雷特在纽约一场会议上表示,这波经济衰退暴露出欧元区规划缺陷.

在货币政策方面,普雷特表示,货币政策的目的不应该是用来弥补更深层的问题,而危机时刻会使政府面临压力,采取适当措施.

"货币政策经常被用来处理流动性危机;货币政策并不是为了处理机制性、基本性或经济缺陷而制定,"普雷特称.

"很不幸的,人们经常只有在最糟的情况下才作这些措施并获得共识,"他称."在情况顺利时,没人关心.可以很明显看到,当情况稍有改善,推动改革的意志下滑地非常快."

在答覆有关欧元区国家之间就业市场差异时,普雷特表示,德国目前大概接近完全就业.(完)

--编译 蔡美珍;审校 李爽

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