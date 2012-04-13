〔全球经济〕欧洲央行执委普雷特称,全球经济情势仍非常复杂

在货币政策方面,普雷特表示,货币政策的目的不应该是用来弥补更深层的问题,而危机时刻会使政府面临压力,采取适当措施.

"货币政策经常被用来处理流动性危机;货币政策并不是为了处理机制性、基本性或经济缺陷而制定,"普雷特称.

"很不幸的,人们经常只有在最糟的情况下才作这些措施并获得共识,"他称."在情况顺利时,没人关心.可以很明显看到,当情况稍有改善,推动改革的意志下滑地非常快."