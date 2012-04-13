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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 08:54 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月13日-4月20日

路透4月13日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.

日期 时间 国家 规模 发行细节

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4/13 英国 国库券

4/16 1530 美国 13及26周期国库券

4/16 法国　　　　　　　　　 BTF债券　

4/17 西班牙 12及18个月期国库券

4/17 1530 美国 四周期国库券

4/17 0120 日本 一年期贴现国库券

4/17 0130 日本 五年期公债

4/18 0600 德国 50亿欧元 2014年3月14日到期的两年期Schatz债券,票息为0.25%

4/18 0120 日本 三个月期贴现国库券

4/19 法国 BTAN中期公债

4/19 法国 OATi通膨保值公债

4/19 1700 美国 五年期通膨保值债券(TIPS)

4/19 西班牙 Obligacion债券

4/19 英国 13.5亿英镑 2029年到期通膨保值公债,票息0.125%

4/19 日本 流动性供给标售

4/20 英国 国库券

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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