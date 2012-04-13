〔欧元区金融〕ECB切不可被公债买进计画给绑架--委员欧菲尼德斯

路透尼科西亚4月12日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员欧菲尼德斯周四表示,欧洲央行的各个官员不应该对其公债买进计画的运用做出承诺,而上日执掌这项计画的ECB官员才刚声称这仍是一个政策选项.

负责市场操作的欧洲央行执委科尔周三表示,该行仍有证券市场计画(SMP),在必要时仍可以买进欧元区国家的债券.[ID:nSB1482380]

科尔的评论令市场预期,欧洲央行可能重启SMP以因应西班牙公债收益率(殖利率)上扬.

当被问及欧洲央行是否有意为西班牙执行该计画时,欧菲尼德斯表示,"我认为欧洲央行被其采行的政策决议绑架是不对的."

"公债买进计画是一项工具,而欧洲央行的管理机构会决定将如何应用."欧菲尼德斯补充道,他是以塞浦路斯央行总裁身分进入欧洲央行的23人管理委员会."跑在欧洲央行委员会决议前面是不对的."(完)