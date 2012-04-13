〔欧元区金融〕ECB切不可被公债买进计画给绑架--委员欧菲尼德斯

美国债市：公债收益率大涨后回稳，本周创下11月中以来最大周度涨幅
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透尼科西亚4月12日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员欧菲尼德斯周四表示,欧洲央行的各个官员不应该对其公债买进计画的运用做出承诺,而上日执掌这项计画的ECB官员才刚声称这仍是一个政策选项.
负责市场操作的欧洲央行执委科尔周三表示,该行仍有证券市场计画(SMP),在必要时仍可以买进欧元区国家的债券.[ID:nSB1482380]
科尔的评论令市场预期,欧洲央行可能重启SMP以因应西班牙公债收益率(殖利率)上扬.
当被问及欧洲央行是否有意为西班牙执行该计画时,欧菲尼德斯表示,"我认为欧洲央行被其采行的政策决议绑架是不对的."
"公债买进计画是一项工具,而欧洲央行的管理机构会决定将如何应用."欧菲尼德斯补充道,他是以塞浦路斯央行总裁身分进入欧洲央行的23人管理委员会."跑在欧洲央行委员会决议前面是不对的."(完)
--编译 张明钧;审校 李爽
路透纽约3月3日 - 美国公债收益率周五盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。
路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周五下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。
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