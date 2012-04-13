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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 09:53 BJT

〔标题新闻〕新兴国家希望在世界银行新行长竞争中支持单一候选人--前哥伦比亚财长Ocampo

备注:前哥伦比亚财长Jose Antonio Ocampo正与尼日利亚财长Ngozi Okonjo-Iweala、美国提名的金辰勇角逐出任世行新行长.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8FCOYY]

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