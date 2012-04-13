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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 10:03 BJT

〔标题新闻〕日本若维持福岛危机前核电产能,2030年前化石燃料发电需求或减半-RITE山地宪治

注:山地宪治为地球环境产业技术研究机构(RITE)研究所长

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