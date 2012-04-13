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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 10:10 BJT

〔台湾经济〕经济部修正电价调涨对CPI涨幅影响为增0.46个百分点

路透台北4月13日电---台湾经济部表示,将自5月15日起实施的电价调涨方案,对今年消费者物价指数(CPI)的影响,由原预估的增加0.66个百分点,修正为增加0.46个百分点.

台湾经济部周四宣布电价调涨方案,其中住宅用电平均涨幅16.9%、工业用电涨幅35%、商业用电调涨30%,进而将拉高今年消费物价指数,并降低经济成长率.[ID:nST0511463]

经济部周四晚间表示,经行政院主计处依据电价合理化方案内容,核算实际影响为0.46个百分点,而非记者会时公布的0.66个百分点.

此次油电价双涨升造成物价蠢动.不过分析师指出,欧美经济复苏步履仍旧蹒跚,台湾经济成长乌云仍未散去,此次一次性的油电涨价不致扩散造成普遍性的物价上涨,引发通膨疑虑.[ID:nST0511397]

台湾央行总裁彭淮南近日则对本地媒体重申,"今年的CPI会在2%以下."(完)

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--记者 张雅菁; 审校 丁淑琴

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