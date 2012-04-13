《台湾财政焦点》证所税课征传递政府税改决心,不动产利得税料是下一目标

* 证所税课征尚符合公平正义原则,且传递落实税改讯息

* 证券业忧心大户退场,"人头户"与"假外资"问题料再起

* 不动产利得课税料是下一目标,非自用税率或大幅提高

记者 董永年

路透台北4月13日电---在公平正义大旗高举下,台湾财政部火速端出第一道改革大菜--"证券及期货交易所得课税方案",对外传递出政府此次是"来真的".一般预料,继证所税后的下个改革目标,料将锁定不动产相关利得课税.

财政部将个人证所税采修正所得税法课征,并将申报门槛订为300万台币,让对税改有高度期待的学者专家正面肯定.不过金融业者却忧心台股交易生态料将改变,被锁定的大户为避税,会让"人头户"与"假外资"猖獗的现象卷土重来.且因持股成本是以今年最后一个交易日的收盘价作为认定基准,股市料将在年底出现一波"避税行情".

"方向还算正确,其中个人资本利得回归综合所得税,虽为合并申报,但分离课税符合国际潮流."台湾大学经济系教授林向恺说.

亲民党籍立法委员李桐豪则指出,他先前有向财政部长刘忆如表达应将证所税并入综合所得税课税的立场,"最后她有采纳,这才是让税制可长可久的做法."

他解释,若是以最低税负制课征,这只有加税的概念,没有扣减的概念,"但课征证所税的目的是要公平合理,不是为了加税."

财政部昨日晚间表示,将课征2013年的证券及期货交易所得税.个人部分将修正所得税法,采分离课税、合并申报方式课征,只要交易股票或期货及选择权获利超过300万台币以上者,都需要申报,税率为20%.法人部分则拟维持以最低税负制课征,门槛由200万台币下调为50万,税率由10%上调为12%.[ID:nST0511491]

财政部并提供个人及法人不同的减免优惠.个人可以享有300万台币的证交所得扣除额,以及三年亏损扣除的期限;法人的扣除额虽自200万元降至50万,但是也增加五年亏损扣除的优惠.个人及法人都增订长期持有减税的优惠,持有满五年以上出售的有价证券所得可以减半课税.

**下有对策**

虽然财政部强调,针对个人课征证所税,只会影响约1%的股民,影响层面较小,不过证券业者却对此方案负面解读.

"这是大利空啊,300万不要说中实户,稍有能力的人都有机会被课到."永丰金证券副总经理柯孟聪说.

富邦投顾总经理萧乾祥也指出,原希望个人部分是以最低税负制来课征,且维持600万台币的门槛,"但门槛被大幅降低了,而且被调降一半."

他们都认为,一旦股市大户或中实户因避免课税而退出市场,股市会成为一滩死水.

"国内法人及大户是市场的造市者,市场荣枯是他们营造出来的."萧乾祥表示.

不过华南永昌投顾董事长储祥生则认为,股市大户不会退出市场,"他们是靠股市赚钱的,有行情就不会跑掉,...那是他吃饭的家伙,一定有一套赚钱的方式,就是找'人头户'."

一位不愿透露身份的专业投资人即告诉路透,他当然会找"人头户";同时,也可能化身"假外资",想办法规避证所税的课征.

1988年因台湾股市狂飙,政府为打击投机行为,决定自1989年恢复课征证所税.当时市场大户为规避缴税,找多位民众来充当人头以降低帐户中的交易与获利金额,令政府稽征难度增高.

此外,为了提高持股成本让课税机率降低,市场人士也表示,财政部是以今年底的股价做为持有成本的认定,股市届时可能会出现一波涨势.

凯基投顾总经理朱晏民表示,"若以年底收盘做定价基准,以大股东的观点,会在下半年尽量拉高股价,以拉高持股成本."

他认为,今年下半年电子类股可供想像的题材不少,像是微软(MSFT.O)Windows 8,苹果(AAPL.O)iPhone 5等新产品都会推出,搭配证所税议题,市场就会有意愿顺水推舟.

台股近期持续受到证所税是否开征所干扰,表现劣于区域股市.自上月底宣布优先讨论资本利得税至周四为止,波段跌幅逾5%.惟今日受美股大涨以及证所税利空出尽带动,大盘加权股价指数.TWII收高1.64%.

**下一个税改目标**

在证交税风波暂时落幕后,同样属于资本利得税项目的不动产利得课税,料将是下一个改革的对象.

担任财政健全小组委员的台北商业技术学院财税系副教授黄耀辉就强调,不动产资本利得税偏低,是造成贫富差距扩大的主要原因之一,亟待检讨改善.

"如果能提高税基与税率,也可以增加地方政府税收,改善财政恶化问题."他说.

政治大学地政系教授张金鹗则指出,若被财政健全小组邀请讨论,会秉持"抓大放小"观念,期待非自用住宅部分除交易要课税外,持有者也要加强课征,若政府能调降自用住宅税率则更好.

储祥生认为,近几年金融市场表现不佳,投资人根本赚不到钱,相较于开征证所税不见得能增加税收,"不动产利得税肯定课得到."

"就把非自用住宅持有税率拉高啊,像美国的住宅持有成本就很贵,台湾实在太低了."他说.

为了达成总统马英九重视分配正义,持续缩小贫富差距的当选承诺,财政部于日前成立"财政健全小组",针对税制与财政进行讨论,首要即针对资本利得税课征进行检视.[ID:nST0434878]

台湾政府自2001年起财政渐趋困窘,根据财政部的统计,截至今年3月底为止,一年以上未偿债务余额达4兆8,735亿台币,较2002年的2兆8,494亿大增逾70%.(完)