《国际油市焦点》OPEC会员国提供的产量数据,与间接估计差异耐人寻味

* OPEC开始公布会员国自己提供的产量数据

* OPCE数据显示2月日产出较目标高出210万桶

* 伊朗告诉OPEC,其2012年石油供应增加

* 新数据凸显"令人不安的事实"--分析师

路透伦敦4月12日电---石油输出国组织(OPEC)的原油产量数字并不容易获得.询问OPEC本身,现在会得到两种答案.

由于OPEC在全球石油出口中占多数,其产量的确切水准对交易商、消费者和政府而言都是至关重要的资讯.问题是,由于及时的官方资讯不足,要找出确切数字并非易事.

周四,OPEC在逾10年来首度发布一套会员国向其维也纳秘书处呈报的产量数据.

多年来OPEC均使用得自间接消息来源的数据监控产出.周四的报告也包括那些数据.

两套数据显示出一些值得注意的差异.

"这凸显出有必要持续质疑这些数字为什么不同."KBC Energy Economics顾问Samuel Ciszuk称."OPEC秘书处采取这个步骤让我讶异,因为这将凸出某些成员国令人不安的事实."

**数据差异**

包括谘询顾问和行业媒体在内的间接消息称,3月OPEC日产出3,131万桶,高于2月,也比OPEC本身的目标高出131万桶,尽管伊朗的产出下降.

3月来自会员国的资料并不完整,因为阿尔及利亚和厄瓜多尔并未提供数据.2月OPEC会员国提供的数据显示OPEC日产出为3,211万桶,较二手消息的水准高出近100万桶.

3月的数据显示出对于伊朗产量受国际收紧制裁导致的影响,有截然不同的看法.

根据间接消息,伊朗3月石油日产出减少至335万桶.

但根据OPEC数据,伊朗报告其3月日产出持稳于376万桶,且2012年迄今产出增加,实际上否定了供应减少的说法.

数据还显示一些OPEC成员国长久以来宣称的产出水准和二手消息的估计有所差异.

例如,委内瑞拉告诉OPEC其3月日产282万桶,但二手消息估计为238万桶.

根据OPEC数据,科威特报告日产量高于300万桶,高于许多其他的估计.(完)

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