〔路透调查〕美国房屋价格接近触底,2013年料上涨

* 美国房价下滑速度料在2012年放缓

* 2013年房价预估上涨2.0%

* 2012年止赎房产料为150万件

路透华盛顿4月12日电---路透调查显示,美国房价不断下滑的走势正接近尾声,2013年房价应该会出现七年内首度上涨,不过可能有新的一波止赎潮对回春态势威胁.

路透调查访问24位分析师的预估中值显示,涵盖20座城市的标普/Case-Shiller房价指数今年将持平,与1月调查时相同.

"我们预估情况会逐步改善,但是若市场出现一波大止赎潮,房价可能重挫更多,"纽约法国巴黎银行分析师Yelena Shulyatyeva说.

路透调查预估,明年标普/Case-Shiller房屋指数料上升2.0%,路透1月的调查结果为涨1.5%.

房价迄今已较2005年底的峰值下跌约32%,估计约有1,100万美国人负债超出其房产价值.

调查预估今年市场料约有150万宗止赎房产.虽无可比较数据,但大多数分析师认为止赎潮不是已经触顶,就是即将回稳.

调查预估,2012年30年期抵押贷款利率平均为4.00%,低于1月调查时的4.15%.

虽然3月就业成长放缓,但劳动市场今年料将持续走强.

这应该有助于提高成屋销售.今年第二季及第三季成屋销售年率料为470万户,然后在第四季到达480万户的峰值.

1月份调查时,分析师预估第二季及第三季成屋销售年率分别是460万户及470万户.(完)