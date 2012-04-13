〔路透调查〕美国房屋价格接近触底,2013年料上涨

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
* 美国房价下滑速度料在2012年放缓
* 2013年房价预估上涨2.0%
* 2012年止赎房产料为150万件
路透华盛顿4月12日电---路透调查显示,美国房价不断下滑的走势正接近尾声,2013年房价应该会出现七年内首度上涨,不过可能有新的一波止赎潮对回春态势威胁.
路透调查访问24位分析师的预估中值显示,涵盖20座城市的标普/Case-Shiller房价指数今年将持平,与1月调查时相同.
"我们预估情况会逐步改善,但是若市场出现一波大止赎潮,房价可能重挫更多,"纽约法国巴黎银行分析师Yelena Shulyatyeva说.
路透调查预估,明年标普/Case-Shiller房屋指数料上升2.0%,路透1月的调查结果为涨1.5%.
房价迄今已较2005年底的峰值下跌约32%,估计约有1,100万美国人负债超出其房产价值.
调查预估今年市场料约有150万宗止赎房产.虽无可比较数据,但大多数分析师认为止赎潮不是已经触顶,就是即将回稳.
调查预估,2012年30年期抵押贷款利率平均为4.00%,低于1月调查时的4.15%.
虽然3月就业成长放缓,但劳动市场今年料将持续走强.
这应该有助于提高成屋销售.今年第二季及第三季成屋销售年率料为470万户,然后在第四季到达480万户的峰值.
1月份调查时,分析师预估第二季及第三季成屋销售年率分别是460万户及470万户.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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