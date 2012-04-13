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货币新闻 | 2012年 4月 13日 星期五 10:23 BJT

〔东北亚情势〕韩国表示试图搜寻北韩火箭掉落的残骇

路透首尔4月13日电---韩国国防部表示,北韩(朝鲜)火箭在空中爆炸,碎裂成20多块,并掉落在韩国西岸.

韩国国防部一名官员称,韩国正持续搜寻残骇;其补充道,北韩火箭发射是弹道飞弹测试.

此外,白宫指出,尽管北韩火箭发射失败,但其挑衅行为危及区域安全,并违反国际法.而美国在面临北韩挑衅时保持警戒,且完全信守维持区域盟国的安全.

美国官员表示,北韩发射火箭是宣传技俩,其失败将导致"内部分裂".而火箭发射也让北韩有机会向客户展示军武,现在其客户在购买前会三思.

美国军方指出,北韩第一节火箭坠入首尔西方165公里海面.北韩火箭残存部分据信已失败,陆上未见残骇.

另外,日本政府发言人士表示,北韩发射火箭是"极端挑衅行为",危及日本的安全.(完)

--编译 龚芳;审校 杜明霞

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