〔东北亚情势〕韩国表示试图搜寻北韩火箭掉落的残骇

此外,白宫指出,尽管北韩火箭发射失败,但其挑衅行为危及区域安全,并违反国际法.而美国在面临北韩挑衅时保持警戒,且完全信守维持区域盟国的安全.

美国官员表示,北韩发射火箭是宣传技俩,其失败将导致"内部分裂".而火箭发射也让北韩有机会向客户展示军武,现在其客户在购买前会三思.