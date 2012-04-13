〔东北亚情势〕韩国表示试图搜寻北韩火箭掉落的残骇

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透首尔4月13日电---韩国国防部表示,北韩(朝鲜)火箭在空中爆炸,碎裂成20多块,并掉落在韩国西岸.
韩国国防部一名官员称,韩国正持续搜寻残骇;其补充道,北韩火箭发射是弹道飞弹测试.
此外,白宫指出,尽管北韩火箭发射失败,但其挑衅行为危及区域安全,并违反国际法.而美国在面临北韩挑衅时保持警戒,且完全信守维持区域盟国的安全.
美国官员表示,北韩发射火箭是宣传技俩,其失败将导致"内部分裂".而火箭发射也让北韩有机会向客户展示军武,现在其客户在购买前会三思.
美国军方指出,北韩第一节火箭坠入首尔西方165公里海面.北韩火箭残存部分据信已失败,陆上未见残骇.
另外,日本政府发言人士表示,北韩发射火箭是"极端挑衅行为",危及日本的安全.(完)
--编译 龚芳;审校 杜明霞
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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