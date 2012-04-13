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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 10:08 BJT

〔全球金市〕金价守住上日涨幅,本周或有望上涨2.2%

路透新加坡4月13日电---金价周五持稳,守住上日1%的涨幅.

0053GMT,现货金XAU=持平在每盎司1,675.06美元,有望录得周线上涨2.2%,这将是2月底以来的单周最大涨幅.

美国期金GCcv1小跌0.2%至1,676.50美元.

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