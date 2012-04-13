《热点透视》韩国执政党意外赢得国会选举是对其经济成果的回报

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Martin Hutchinson 编译 李婷仪

路透纽约4月12日电---韩国执政党在本周国会选举中意外获胜,堪称是对李明博政府经济成果的回报.李明博克服衰退,签署贸易协定并保持成长气势不坠.如果党魁朴槿惠能在12月总统大选后顺利入主青瓦台,她甚至可能征服尚待解决的贪腐及财阀主义问题.

自从李明博赢得2007年总统党内初选之后,已改名为新世界党(New Frontier Party)的执政党即分裂为李明博派与朴槿惠派.李明博即使还贵为总统(按宪法规定他已经不得连任),朴槿惠却已成为该党的党魁.朴槿惠曾指控李明博贪腐.贪腐的确是韩国一大问题,根据国际透明组织(Transparency International),以韩国的发达国家地位而言,其得分出奇地低.李明博和韩国企业"财阀"也过从甚密.

李明博的经济计画围绕着"7-4-7".也就是提高韩国成长率至7%、提高人均国内生产总值(GDP)至4万美元、并使韩国成为全球第7大经济体.但这些目标没有一个达成,部分原因是全球衰退,以及接踵而至的商品及能源价格上涨,打击了缺乏资源的韩国.李明博的减税计画也受挫,但财政政策仍维持保守,现行预算仍有盈余.

不过,韩国的衰退相对短暂,随后的成长幅度高于其他富有国家.在李明博主政下,韩国与美国、欧盟签订自由贸易协定.货币政策也相对紧缩,短期利率3.25%高于2.6%的通胀年增率.

新世界党在300席国会中意外取得152席的过半数席次,提振了朴槿惠在12月胜选的机会.她已承诺会扩大社福支出、打击贪腐、与大型企业保持更远的距离.韩国公共支出相当于GDP的33%,虽正逐步攀升,但仍是经济合作暨发展组织(OECD)国家中最低,所以整体而言,她的政见看来相当合理.

韩国正成为一个更好的投资标的.(完)