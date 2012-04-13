〔台湾债市〕RP利率持稳,公债交割令市况趋紧但银行资金充裕

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北4月13日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持稳,今日有400亿台币的公债交割,见部分投信将资金抽离,券商也有较大的资金缺口需弥平,令整体市场资金偏紧.
不过,资金调度人士表示,银行体系资金相当充裕,寿险业与一般法人资金注入仍显平顺,场上不至于找不到新钱,成交利率则维持在现有区间未变.另外,今日亦有土地银行金融债交割,由于金额仅21亿台币,对市况影响甚小.
展望下周,交易商表示,除周五(20日)有300亿台币的国库券发行恐使市况趋紧外,预料资金调度平顺;值得注意的是,央行今日再度调高委托银行代收隔夜资金利率2.9个基点至0.465%,自3月底来累计调升幅度已达7.3个基点,后续需密切关注央行冲销态度.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 曾祥进
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。