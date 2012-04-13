〔台湾债市〕RP利率持稳,公债交割令市况趋紧但银行资金充裕

路透台北4月13日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五持稳,今日有400亿台币的公债交割,见部分投信将资金抽离,券商也有较大的资金缺口需弥平,令整体市场资金偏紧.

不过,资金调度人士表示,银行体系资金相当充裕,寿险业与一般法人资金注入仍显平顺,场上不至于找不到新钱,成交利率则维持在现有区间未变.另外,今日亦有土地银行金融债交割,由于金额仅21亿台币,对市况影响甚小.

展望下周,交易商表示,除周五(20日)有300亿台币的国库券发行恐使市况趋紧外,预料资金调度平顺;值得注意的是,央行今日再度调高委托银行代收隔夜资金利率2.9个基点至0.465%,自3月底来累计调升幅度已达7.3个基点,后续需密切关注央行冲销态度.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)