《外汇动态》澳元可望在近1.0350美元处寻获支撑--分析师

0330GMT---澳元因中国首季国内生产总值(GDP)不如预期而下跌后,法国巴黎银行驻新加坡外汇策略师Rob Ryan表示,澳元短期内可能会在近1.0350/60美元处寻获一些支撑.

他在谈及中国经济时表示,"我不认为这代表硬着陆."

尽管中国第一季GDP同比增长8.1%,表现逊于预期,但3月工业生产,零售销售及固定资产投资均优于市场预估.[ID:nSB1484756]

"我们在过去几日得到的讯息,总结起来仍对澳元有利."

上日数据显示澳洲3月就业激增,中国3月银行放款超过1.01万亿元人民币,为2011年1月以来最大单月扩增幅度.

Ryan补充说,中国新增贷款增长,应利多风险性资产.

澳元跌0.4%至1.0396美元AUD=D4,但守在本周初触及的三个月低位1.0226美元上方.(完)

--编译 龚芳;审校 张明钧

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]