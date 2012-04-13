《外汇动态》澳元兑日圆抗跌显示日圆后市可能走软--交易员

0334GMT--尽管此前公布的中国国内生产总值(GDP)数据略让人失望,但澳元兑日圆以及其他货币兑日圆大多守住涨幅,一位日系银行交易员说,这显示日圆可能有再次走软之虞,从本周开始的颓势可能会持续更久.

"在风险资产跌了数日之后,市场已经趋于平静,我们又回到从2月开始的日圆下跌趋势,"这位交易员说.他以澳元兑日圆为例,"如果风险胃纳持续的话,日圆可能从这里跌得更多.5月初流动性清淡的话情况可能会改观,而欧元区出现任何不安也可能快速令日圆回升,"他说.