《外汇动态》澳元兑日圆抗跌显示日圆后市可能走软--交易员

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
0334GMT--尽管此前公布的中国国内生产总值(GDP)数据略让人失望,但澳元兑日圆以及其他货币兑日圆大多守住涨幅,一位日系银行交易员说,这显示日圆可能有再次走软之虞,从本周开始的颓势可能会持续更久.
澳元兑新西兰元AUDNZD=下跌约0.6%,兑美元AUD=D4下跌0.4%.但是澳元兑日圆AUDJPY=仅跌了0.1%,报84.33.
"在风险资产跌了数日之后,市场已经趋于平静,我们又回到从2月开始的日圆下跌趋势,"这位交易员说.他以澳元兑日圆为例,"如果风险胃纳持续的话,日圆可能从这里跌得更多.5月初流动性清淡的话情况可能会改观,而欧元区出现任何不安也可能快速令日圆回升,"他说.
澳元兑日圆接下来主要的阻力位在55日移动均线切入位85.20日圆,以及日线图云区顶部85.64.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。