《台湾债市专栏》油电价通膨尚未达货币紧缩临界点

(本文作者为路透中文特约撰稿人,以下内容仅代表本人观点)

* 油电价调涨幅度虽大,尚不致造成央行升息举措

* 名目隔夜拆款利率与附条件交易利率差距过大,促央行调升修正

* 调整短期利率收受市场资金即成为央行抑制通膨、纾缓舆论压力的主要手段

* 面临缴税旺季,届时短率上行压力加大,仍不宜过度追多

撰稿人 瞿玉娟

伴随国际油价逐步走扬，国营事业亏损幅度持续扩大下，冻涨一年多的油价在本月份开始有较大幅度的调涨。本月初中油调涨汽油价格平均涨幅9.08%，令市场担忧通货膨胀压力再起，而台债短券殖利率亦蒙受压力，自3月份以来，台10年期公债殖利率自月初的1.29%至4/10收盘的1.291%，然而，在此段时间，5年期公债殖利率却从3月初的0.954%，大幅走扬至近期的1.0257%，显见本波通膨议题让短券受到冲击最大。

**油电价调涨幅度虽大，尚不致造成央行升息举措**

2004年起，在新兴市场需求带动，国际油价自每桶40美元低档一路狂飙，至2008年中曾触及每桶147美元的历史高点，使当时国内油电事业面临极大压力。在原物料价格持续高涨下，2008年油电价格亦同步调涨19%及25%，使当年WPI分别上涨了3.5%及5.1%，显见油电价格上涨对厂商经营造成的成本压力剧大。

由于政府在过去冻涨油电价格，使国际油价虽持续走高，但国内油价却始终维持不动，因此让本波油价调涨幅度较预期为高。依台湾的消费者物价(CPI)计算公式，油料费占CPI权重3.26%，根据主计处估计，以家庭用油对支出影响数调整后，本波油价调整对全年CPI影响0.24%，若含入大众运输工具影响数0.02%，则本波涨价将使CPI上扬0.26%。

此外，电价调涨亦势在必行，由于调涨电价将影响厂商营运成本，对其他间接影响层面较广，恐更加重CPI上扬力道。若以目前公布之电价5月份涨幅10%～20%计算，将较先前主计处估计6月份调涨10%对全年CPI影响0.22%为高，然笔者认为相去不远，因此笔者以主计处估计本次油电价格调整对CPI冲击为0.48%。由主计处先前估计今年CPI为1.46%，若加上本波油电价格调整的影响0.48%，则推估全年CPI影响将为1.94%，仍在央行设定的2%目标区下方。且本次油电价调涨方案在今年实施，仅为一次性事件，造成今年通货膨胀数字向上，然而在明年度而言，此议题对通货膨胀已无影响，对央行货币政策压力亦减轻。

再者，以央行十分关注的实质利率而言，依央行3月底理监事会议会后新闻稿引用的环球透视数据，其估计今年台湾CPI为1.28%，若加计本次油电价调涨对CPI的影响值0.48%，全年CPI 1.76%，而一年期定存利率1.355%，实质利率仅-0.405%，相对央行会后新闻稿列示的各国实质利率而言仍高于多数国家。由上述来看，笔者认为油电价调涨方案对央行而言应为其关注议题，然短期内不致因而升息。

**名目隔夜拆款利率与附条件交易利率差距过大，促使央行调升修正，但未见实质趋紧动向**

虽通货膨胀压力不致使央行升息，但由3月理监事会议会后记者会可见市场仍关注央行对通膨因应方式，皆使近来央行不得不做些许反应。笔者认为央行对抗通膨主要方式有三，即拉升台币汇率稳定进口物价、升息和收受市场资金提高短率以抑制游资。以台币汇率来看，虽不论央行是否不愿台币大幅升值，但以台湾为出口导向国家，大幅升值恐伤害国内出口厂商，不利国内经济发展，因此笔者认为外汇市场将不会是央行对抗通膨的首要战场。而国内利率政策更紧跟随经济走势，依目前国际环境而言，美国经济复苏力道尚未稳固，FED更宣示至2014年前维持利率不变、欧洲主权债务问题使其步入衰退而未复苏、中国经济成长面临停滞；在国际大环境不佳下，升息对央行风险较大。由上述两项工具无法立即使用，调整短期利率收受市场资金即成为央行抑制通膨、纾缓舆论压力的主要手段。

笔者观察过去历史数据，2000年因应网路科技泡沫、经济衰退下央行大举降息，市场利率迅速走跌，金融业隔夜拆款利率跟公债附条件交易利率间利差平均在38.47bp。然而，随着经济逐步复苏，2004年央行回归升息循环后，金融业拆款利率与公债附条件交易利率间平均利差大多维持10～20bp附近，至2006年两者平均利差仅12.34bp。然而，2008年底爆发雷曼兄弟事件，央行在短短一季内降息6码，降息幅度之大及时间之短创史上之最，也让货币市场短率快速反应下跌。2008年9月公债附条件交易利率为1.79%，至该年底利率已降至0.82%，而金融业隔夜拆款利率也从2.092%更快速跌至0.872%。由于金融海啸重创金融业间信任程度，为维持金融稳定，也让各国央行加大金融业间货币流动，因此台湾金融业隔拆利率自此即低于公债附条件交易利率，两者利差由正转负，且迅速拉开。2010年金融业拆款利率与附条件交易利率之利差为-11.1 bp，在央行意外升息，附条件交易利率迅速随NCD利率弹升下，2011年两者利差平均达-26.17 bp。

目前市场隔拆利率高低点差距甚大，以4/11来看，隔拆利率高点0.70%，往往为市场交易商实际拆款交易的利率，而央行委托大型行库以0.43%利率在市场拆借，使整体加权平均拆款利率仅0.44%，与市场脱钩。笔者认为，央行此动作意在宣示其对通膨议题的关注，调高委托大型行库利率，可收敛隔拆与附条件利率之过大利差，又不影响市场实际交易秩序。从央行近来收受NCD金额，并未见大举扩大冲销，且市场游资仍多，使附条件交易利率并未大幅弹升可资验证。

笔者认为，近来市场关注的油电价调涨议题，央行为宣示对通膨的关切，以平息舆论压力，其调升委托大型行库利率，可调高隔夜拆款利率，但又不影响市场实际调度活动。笔者认为油电价引发的通膨尚未达到央行货币紧缩临界点，因此投资人虽不必对央行升息过度恐慌，然而，因其调升委大型行库利率，虽未影响市场，但因即将面临缴税旺季，若市场资金偏紧时，届时短率上行压力加大，然仍不宜过度追多。(完)

(本文作者为元富证券副总经理)