《热点透视》中国对稀土市场的把持看来不堪一击

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撰稿 Kevin Allison 编译 徐文焰

路透伦敦4月2日电---中国对稀土市场的把持比最初看来的情形更加脆弱,而稀土的高价格也容易受到动摇.

成立新的稀土行业游说组织,是中国政府努力关闭高污染稀土炼厂的最新举措.此举在短期内可能支撑稀土价格,不过由于符合较高环境标准的中国稀土生产商数量较少,其他地区的矿商就将处于更有利的竞争地位.随着中国以外地区的新矿陆续投产,日渐激烈的竞争应能推动价格回落.

中国的贸易伙伴可能倾向于把中国最近的关闭炼厂举措,视为出于贸易保护主义目的的障眼法.中国政府采取了严格控制稀土出口等政策,令国内制造业者不公平地享受资源优势,并摆出担心该行业破坏环境这一理由为这些政策辩护.不过众所周知,开采稀土的确会产生有毒废物.中国当局希望减少稀土生产对环境的影响无可厚非.

松懈的环境标准是中国成为该行业支配力量的原因所在.就在有毒废物疑虑和偏低的价格迫使西方稀土生产商纷纷出局时,中国的矿商却在1990年代持续扩张.

现在中国决策层对污染大户的容忍度比10年前或20年前要低得多.该国更严格的环境标准最终会带来皆大欢喜的结果.除了对民众身体健康十分有利之外,提高环保标准也令中国矿商更难以凭借低价压过竞争对手.其结果就是,这种无论从经济还是战略角度而言都十分重要的资源,应会有一个更加平衡的长期供应前景.

全球稀土价格上涨已经吸引西方生产商回到市场.MolycorpMCP.N正在扩大加州Mountain Pass矿的生产,它曾是全球最大的稀土供应来源.而澳洲矿商Lynas(LYC.AX)在马来西亚新建的大型加工厂也进入收尾阶段.

根据瑞银集团的估计,如果Lynas最后能克服牌照方面的阻碍,上述项目合计每年稀土产量可望达3万吨.该数字约等于中国2011年的出口目标.而金属咨询公司Roskill预计,鉴于加拿大和澳洲其他新项目也在规划中,到2015年,中国在全球稀土生产中的份额将从去年的94%降至略高于70%.这应能令目前偏高的价格回落.(完)