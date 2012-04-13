〔台湾央行〕共发行5,403.3亿台币存单,发行余额增加313.5亿

路透台北4月13日电---台湾央行周五公布,今日共发行5,403.3亿台币存单,相较存单到期金额5,089.8亿,存单发行余额增加313.5亿.

央行存单各天期发行金额如下:

天期 利率% 金额(亿台币)

15天期 0.87 2,541.0

30天期 0.87 2,430.5

91天期 0.93 323.8

182天期 1.05 108.0

台湾央行此前表示,将从4月2日起至13日,连续两周发行15天期存单,以调整农历年长假以来存单落点不均的问题.利率与30天期存单相同,为0.87%.[ID:nST0447818]

央行上日共发行1,655亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆9,624.1亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正后周四当日超额准备为负135亿台币,累计超额准备为负348亿台币,加计前期1%的超额准备为560亿台币.(完)