〔表格〕台股外资及陆资买超29.09亿台币,结束连续六日卖超

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北4月13日电---台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超29.09亿台币,结束连续六日卖超,上交易日为卖超74.47亿.
三大法人今日合计买超36.68亿台币,上交易日修正后为卖超70.93亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正后数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
4/13 +29.09 +0.32 +7.27 +36.68
4/12 -74.47 -2.02 +5.56r -70.93r
4/11 -54.47 +5.49 +6.85r -42.13r
4/10 -34.24 -6.92 -4.59r -45.74r
4/9 -74.02 -5.20 -0.49r -79.70r
4/6 -123.38 -5.42 +3.07r -125.73r
4/5 -22.55 +4.07 -8.40r -26.88r
4/3 +58.40 -3.43 -13.31r +41.66r
4/2 -23.20 -7.46 -5.43r -36.09r
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本月累计 -318.84 -20.56 -9.46 -348.86
月份 外资 自营商 投信 合计
3月 +323.20 -80.11 -55.16r +187.93r
2月 +634.70r +87.33r -51.96r +670.07r
1月 +513.18 +46.30 -71.04r +488.44r (完)
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--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。