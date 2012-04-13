〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收升,中国GDP增速不如预期限制涨势

路透台北4月13日电---台币兑美元TWD=TP周五微幅收升2.2分,受亚币及台股涨势激励,但中国首季GDP(国内生产总值)成长不若预期,令场上交投气氛谨慎,限制台币涨势.

汇银人士指出,北韩发射飞弹失败及财政部复征证所税方案出炉,不确定性因素暂时消除,外资汇入促台币盘初走强;不过,在中国公布GDP后,场上乐观气氛消退,银行间纷纷获利了结、回补美元,加之台股走势陷入震荡,台币又重回29.50元上下整理.

另外,他们也表示,盘中不时见到央行站在美元买方,企图缓和台币走势.

"问题还是量太少,...大家都有进去,但门票就这样而已,"一位公股银行交易人士表示.

交易商指出,汇价僵持背后原因仍出自于量能未放大,今日台北及外汇经纪公司全日成交量仅8.87亿美元,与过去动辄超过10亿美元的交易量相比,市场缺乏资金活水带动,加之国际汇市均缺乏明确方向,令台币走势更显胶着.

他们预估,台币下周交投仍先看29.4-29.6元间,先看台股能否收复此前跌幅,并有效突破7,800-8,000点的压力区间.另外,随着美国超级财报周开跑,美股是否能突破近期波段高位,也关系着台股后势的发展方向.

台币兑美元今日收在29.528元,较前一周升3.4分,或0.12%;累计今年以来台币已升值2.58%,因年初热钱曾回流亚洲市场.

台湾股市周五收盘大涨1.64%,至7,788.27点,因财政部将课征2013年的证券及期货交易所得税,市场不确定性暂时消除;外资买超29.09亿台币,结束连续六日卖超,上交易日为卖超74.47亿.[ID:nST0512209]

新兴市场中,新加坡坡元SGD=周五上涨,受助于新加坡金管局意外收紧货币政策.韩元KRW=表现好于该地区其它货币,此前朝鲜(北韩)发射火箭产生的风险被消除.[EMRG/SGCN]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

报价 (亿美元)(亿美元)

台北外汇经纪公司 29.528 29.550 29.450-29.550 29.550 6.42 6.42

TAIFX1

元太外汇经纪公司 29.504 29.514 29.460-29.507 29.460 2.45 2.26

COSMOS1

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.040/-0.030

美元/台币六个月期 -0.215/-0.195 -0.215/-0.185

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