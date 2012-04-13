〔台湾汇市〕台币兑美元微幅收升,中国GDP增速不如预期限制涨势

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北4月13日电---台币兑美元TWD=TP周五微幅收升2.2分,受亚币及台股涨势激励,但中国首季GDP(国内生产总值)成长不若预期,令场上交投气氛谨慎,限制台币涨势.
汇银人士指出,北韩发射飞弹失败及财政部复征证所税方案出炉,不确定性因素暂时消除,外资汇入促台币盘初走强;不过,在中国公布GDP后,场上乐观气氛消退,银行间纷纷获利了结、回补美元,加之台股走势陷入震荡,台币又重回29.50元上下整理.
另外,他们也表示,盘中不时见到央行站在美元买方,企图缓和台币走势.
"问题还是量太少,...大家都有进去,但门票就这样而已,"一位公股银行交易人士表示.
交易商指出,汇价僵持背后原因仍出自于量能未放大,今日台北及外汇经纪公司全日成交量仅8.87亿美元,与过去动辄超过10亿美元的交易量相比,市场缺乏资金活水带动,加之国际汇市均缺乏明确方向,令台币走势更显胶着.
他们预估,台币下周交投仍先看29.4-29.6元间,先看台股能否收复此前跌幅,并有效突破7,800-8,000点的压力区间.另外,随着美国超级财报周开跑,美股是否能突破近期波段高位,也关系着台股后势的发展方向.
台币兑美元今日收在29.528元,较前一周升3.4分,或0.12%;累计今年以来台币已升值2.58%,因年初热钱曾回流亚洲市场.
台湾股市周五收盘大涨1.64%,至7,788.27点,因财政部将课征2013年的证券及期货交易所得税,市场不确定性暂时消除;外资买超29.09亿台币,结束连续六日卖超,上交易日为卖超74.47亿.[ID:nST0512209]
新兴市场中,新加坡坡元SGD=周五上涨,受助于新加坡金管局意外收紧货币政策.韩元KRW=表现好于该地区其它货币,此前朝鲜(北韩)发射火箭产生的风险被消除.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.528 29.550 29.450-29.550 29.550 6.42 6.42
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.504 29.514 29.460-29.507 29.460 2.45 2.26
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.040/-0.030
美元/台币六个月期 -0.215/-0.195 -0.215/-0.185
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--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。