〔台湾债市〕五年期101/1殖利率创新高,央行加大拉升短率营造偏空气氛

路透台北4月13日电---台湾五年期101/1殖利率周五明显收升,创该券交易以来新高.在电价调涨方案出炉后,央行今日加大拉升短率幅度,激励空方雀跃;预期下周交投仍将环绕通膨议题,但殖利率上档空间端视银行业承接力道强弱.

交易商并指出,台股今日大幅反弹,似有转多迹象,而且市场传出央行是否提前在年底升息看法,均亦压制台债表现;不过,在对央行提前升息仍乏共识之际,央行小碎步不停拉升隔夜拆款利率,已为台债短线营造偏空气氛,五年券今日升破1.04%附近支撑后,下周将续呈区间偏上震荡.

"这个向上的趋势不会那么快结束,因为央行一直在拉短率,有宣示作用,"一公股金融机构交投人士称.

不过,央行近期拉短率的同时,仍维持资金宽松,债市同业附买回(RP)利率变化不大,增添了养券利差空间.一证券交易人士指出,银行业消化资金及养券的承接买盘,或给予台债支撑,他预估下周101/1交投区间在1.03-1.06%.

央行今日连续第五个交易日调升隔夜拆款代收利率,调幅为2.9个基点至0.465%,为近来最大单日调幅.自3月底以来,累计调升幅度已达7.3个基点.

台湾经济部周四宣布电价调涨方案,其中住宅用电平均涨幅16.9%、工业用电涨幅35%、商业用电调涨30%,进而将拉高今年消费物价指数0.46个百分点,并降低经济成长率0.26个百分点.

台湾加权股价指数.TWII周五收涨1.64%至近两周高位,财政部周四晚间表示,将课征2013年的证券及期货交易所得税,消除掉干扰投资人的不确定性.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 101/1A01101=TWO +2.61 1.0430 1.0215-1.0490* 528.0

10 101/5A01105=TWO +0.51 1.2800 1.2800-1.2890 15.0

* 表示创该券交易以来新高

针对央行货币政策走向,上述证券交易商指出,由于国际间各大央行目前还是以降息或宽松为主,台湾物价虽有一定压力,但油电价造成的系统性压力,似乎不是可以靠升息来解决.不过,由于台债交易商对于物价向来反应敏感,不论年底升息与否,短线都可能造成压力.

他表示,今日殖利率弹升主要是券商进场放空,银行业仍有见承接买盘.下周的上半周仍以偏空为主,但下半周则要观察承接买盘力道,以及西班牙债信危机若恶化,可能间接反而有利台债多方.

五年券101/1今日是并入增额券后首日交易,殖利率来到五年同年期券TW5YT=OTC去年11月28日触及1.050%以来最高.

此次油电价双涨升造成物价蠢动.不过分析师指出,欧美经济复苏步履仍旧蹒跚,台湾经济成长乌云仍未散去,此次一次性的油电涨价不致扩散造成普遍性的物价上涨,引发通膨疑虑.[ID:nST0511397]

台湾央行总裁彭淮南近日则对本地媒体重申,"今年的CPI会在2%以下."

美国公债价格周四下跌,但打压公债价格的主要因素似乎是午后30年期公债标售前的头寸调整,标售结束后公债跌势有所缓解.指标10年期公债US10YT=RR跌7/32,殖利率报2.06%.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2800

5 101/1 A01101=TWO 1.0430

2 101/3 A01103=TWO 没有成交 (完)