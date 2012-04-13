〔台湾货币市场〕短率趋升再破逾三年高位,受央行刻意收紧资金引导

* 央行连五日调高隔拆代收利率,且幅度加大

* 下周将暂停15日存单收受

* 观察下周隔拆利率调整方式

记者 高洁如

路透台北4月13日电---台湾银行间短期利率周五再趋升.政府宣布调升民生电价的隔日,央行以较大幅度的委托银行代收隔拆资金利率因应,市场保守警戒心大起,且央行刻意收紧一些游资,让短率趋升再破逾三年高位.

台湾央行自3月26日起明显积极调高委托银行代收隔夜资金利率,累计已调升7.3基点.本周以来已是连续五天调升,今日更大幅调高了2.9基点至0.465%.

资金调度人士表示,央行刻意以四种天期存单以及隔夜拆款的两个管道将资金收紧,加以票券商的发票量较高,资金需求升高,令隔夜、一周的短率高位皆向上攀升1基点.

"昨天电价宣布要调这么多,今天央行一定会调(升)利率的,"一位外商银行的交易员称.

经济部周四宣布电价调涨方案,其中住宅用电平均涨幅16.9%、工业用电涨幅35%、商业用电调涨30%,进而将拉高今年消费物价指数,并降低经济成长率.[ID:nST0511463]

前述外商银行交易员表示,此波央行引导隔夜拆款利率走高,对外商银行的资金配置有直接的影响,收益走高之外,本地银行以短支长的做法也将遭到利差缩减的挑战.而银行后续可能会将短率走高的因素转嫁至购买的固定收益商品,或是放款之上,达到央行藉拉高利率抑制通膨预期的目的.

此外,展望下周,交易员认为,调整落点的15天期存单将会停发,藉时可再观察央行隔夜存单的冲销力道以及利率调高的情况.

本地时间15:46一周(2-7天)拆款区间收在0.47-0.72%,上日区间在0.44-0.71%.

同时间隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.479%,上日在0.458%;区间在0.37-0.71%,上日在0.343-0.70%.

**短票成交持平**

短票方面,交易商指出,虽然今日票量较大,且有中油及台电的短票发行,不过市场资金情况尚能支应需求,买气还不差.

交易员表示,下周起央行将停发15天期存单,这可能会使得银行手中的短期游资增多,可观察这部分的资金是否移入货币市场承做短票.

累计中油和台电周五短票发行量达110余亿台币.

今日银行间30天短票利率主要成交在0.85%,较短天期成交在0.84%,与上日相同.部分大型公营银行的成交利率在0.86%.

今日央行存单到期金额5,089.8亿台币,发行金额待稍晚央行公布.[TW/MMTCN]

累计下周存单到期金额为1兆(万亿)4,375.6亿台币,分别为周一4,928.6亿,周二2,548亿,周三3,104亿,周四470.5亿以及周五3,324.5亿台币.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周四当日超额准备为负135亿台币;累计超额准备为负348亿台币,加计前期1%的超额准备为560亿台币.

**RP利率持稳**

债市同业附买回(RP)利率则是持稳,今日有400亿台币的公债交割,见部分投信将资金抽离,券商也有较大的资金缺口需弥平,令整体市场资金偏紧.

不过,资金调度人士表示,银行体系资金相当充裕,寿险业与一般法人资金注入仍显平顺,场上不至于找不到新钱,成交利率则维持在现有区间未变.另外,今日亦有土地银行金融债交割,由于金额仅21亿台币,对市况影响甚小.

展望下周,交易商表示,除周五(20日)有300亿台币的国库券发行恐使市况趋紧外,预料资金调度平顺;值得注意的是,央行今日再度调高委托银行代收隔夜资金利率2.9个基点至0.465%,自3月底来累计调升幅度已达7.3个基点,后续需密切关注央行冲销态度.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间.(完)