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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 17:13 BJT

〔台湾债市〕101/1期五年公债中,证券业卖超38亿台币

路透台北4月13日电---台湾柜台买卖中心周五公布,债券等殖成交系统中,五年公债101/1A01101=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 103.50 71.50 +32.00

票券业 6.00 0.00 +6.00

证券业 16.50 54.50 -38.00 (完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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