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亚洲 | 2012年 4月 27日 星期五 17:02 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减107.5亿台币

路透台北4月27日电---台湾央行本周定期存单发行余额净减107.5亿台币,央行存单未到期余额为6兆8,627亿台币.上周存单发行量净减889.6亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

4月23日(一) 3,424.00 3,113.00 -311.00

4月24日(二) 2,054.50 2,411.00 +356.50

4月25日(三) 1,041.00 1,392.00 +351.00

4月26日(四) 2,515.00 2,271.00 -244.00

4月27日(五) 1,216.00 956.00 -260.00

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总 计 10,250.50 10,143.00 -107.50

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

4月23日(一) 198.00 98.00

4月24日(二) 177.00 98.50

4月25日(三) 173.00 76.50

4月26日(四) 128.00 61.00

4月27日(五) 85.00 36.00

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总 计 761.00 370.00 (完)

--记者 董永年; 审校 丁淑琴

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