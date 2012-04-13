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亚洲 | 2012年 4月 13日 星期五 17:40 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增630亿台币

路透台北4月13日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增630亿台币,央行存单未到期余额为6兆9,624.1亿台币.上周存单发行量净减166.6亿台币.

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

4月9日(一) 5,269.00 5,315.50 +46.50

4月10日(二) 555.00 1,128.00 +573.00

4月11日(三) 4,826.50 4,514.00 -312.50

4月12日(四) 1,645.50 1,655.00 +9.50

4月13日(五) 5,089.80 5,403.30 +313.50

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总 计 17,385.80 18,015.80 +630.00

中长天期存单发行量

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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

4月9日(一) 186.00 108.00

4月10日(二) 157.00 79.50

4月11日(三) 234.00 110.00

4月12日(四) 96.00 42.00

4月13日(五) 323.80 108.00

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总 计 996.80 447.50 (完)

--记者 张雅菁; 审校 黄凯

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