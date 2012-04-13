《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净增630亿台币

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北4月13日电---台湾央行本周定期存单发行余额净增630亿台币,央行存单未到期余额为6兆9,624.1亿台币.上周存单发行量净减166.6亿台币.
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
4月9日(一) 5,269.00 5,315.50 +46.50
4月10日(二) 555.00 1,128.00 +573.00
4月11日(三) 4,826.50 4,514.00 -312.50
4月12日(四) 1,645.50 1,655.00 +9.50
4月13日(五) 5,089.80 5,403.30 +313.50
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总 计 17,385.80 18,015.80 +630.00
中长天期存单发行量
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日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
4月9日(一) 186.00 108.00
4月10日(二) 157.00 79.50
4月11日(三) 234.00 110.00
4月12日(四) 96.00 42.00
4月13日(五) 323.80 108.00
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总 计 996.80 447.50 (完)
--记者 张雅菁; 审校 黄凯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。