《台湾经济专栏》油电双涨的经济效应与影响

(本文由台湾经济研究院洪德生院长提供)

自今年4月起台湾政府解除国内油价的缓涨机制，调涨约10%，电价也酝酿在5月份起调涨，其中民生用电调涨16.9%、商业用电调涨30%及工业用电35%，分析这一波油电双涨的起因，在于国际原油价格上涨带来的输入型通货膨胀，西德州油价(WTI)自去年10月迄今，短短半年的时间里已经上涨了20%，与台湾关系密切的杜拜及北海布兰特原油价格，也都已创下2008年6月最高点以来的次高纪录。

更重要的是，面对高油价时代的来临，政府长期以来采取油、电价缓涨或冻涨政策，让台湾汽、柴油零售价低于新加坡、香港、日本及南韩等，调整前的民生及工业用电价在世界主要国家中为第二低及第四低。实际上在这样的措施下，用油用电较多者会获得较多的补贴，在高能源价格的趋势下，也造成政府所推动的节约能源政策的成效不佳。因此，为了回归市场机制并让资源有效运用，能源价格合理化的政策乃酝酿而生。

目前台湾各界所关心的，在于油电价格调整对物价水准的影响。对于台湾民众及民间消费来说，油电双涨直接使家庭支出增加，包括电费及油费等，这部分的支出约占消费比重的7%，在实质薪资不增加或增幅有限的情况下，将会排挤对其他商品消费的意愿。

事实上，就近几年数据观察，台湾消费者物价(CPI)年增率大都维持在1%~1.42%之间，今年第1季CPI年增率为1.26%，相较美(2.9%)、韩(3%)、新加坡(4.7%)及香港(5.4%)等主要国家，台湾物价指数的涨幅只有上述国家的一半甚至是1/3，相对较低且稳定。

油电一次性反映能源价格的同时，有利于抑制预期心理，不让民众因为价格将长期持续上涨的预期而提前抢购，让原本仅因成本因素带动的物价上涨，再因短期且假性的需求而进一步推升，让温和的物价上涨，形成全面性、长时间且大幅度的恶性通货膨胀（Inflation）现象。

除了对民生商品的直接影响外。就生产面而言，许多生产过程都会用到油电，涨价就会增加企业的成本，在产出及利润均可能减少情形之下，造成企业经营困难，让部分企业寻求转嫁成本致调高售价而形成成本面带动的物价上涨压力，将形成另一波推升物价的动力。

不过由企业角度来看，除了考量成本外，需求与同业竞争都是衡量的重要因素。在需求部分，需求弹性小的商品，如通路商所称的「常销品」就有较大的成本转嫁空间；反之，若需求弹性大，或是同业竞争强度较高的商品，厂商就有可能自行吸纳成本，而不致反映到售价上。

就这项因素加以分析，由于目前国际景气仍然疲弱，不仅欧债问题并未完全解决，加上美国复苏缓慢，甚至中国大陆经济也有降温之虞，使得厂商在考虑调涨售价时，会先面临需求疲弱的难题。

最后，由于油电产品的产业关联性大，其价格上涨不只影响物价，也将对台湾经济表现造成短期冲击。不过换个角度思考，对台湾中长期的经济发展而言却有可能形成新的契机，因为能源价格合理化，将打破过去企业依赖低油电价格来维持竞争力的迷思，尤其对钢铁、基本金属、石化与化学材料、纺织、造纸业等能源密集产业，必须思考新的因应策略，如使用节能技术、替代能源的科技研发、开发新能源等。

此外，许多相关的新兴产业或新技术产品，例如替代能源及节能产品制造，也正可藉此机会进行产品改善、增加投资，以及提升生产力，为国内市场创造新的商机，在现有产业转型及新兴产业推动下，将可加速台湾产业结构调整及产业升级的脚步，进而提高未来经济成长的新动能。(完)