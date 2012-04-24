〔台湾个股〕宏达电估第二季营收同比减16%,符合市场预期

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透台北4月24日电---全球第五大智慧型手机制造商--宏达电(2498.TW)周二表示,预估第二季营收约1,050亿台币,较去年同期衰退约16%;但在新机种推出下,较上季已明显触底回升55%.
宏达电并指出,第二季预估毛利率在27%左右,营业净利率(operating margin)预估约为11%,均较上季的25.03%及7.53%好转.
全球排名第五的宏达电第一季营收经会计查核后修正为677.9亿台币.据汤森路透I/B/E/S,21位分析师对宏达电第二季营收平均预估为1,014.6亿.
在智慧型手机市场百家争鸣下,宏达电去年第四季净利为两年来首见年增率转为负成长,而新旧产品转换期进一步令今年第一季净利较上年同期大减70%至为44.7亿台币,较去年第四季则是大减59%.市场正紧盯2月推出的新机是否可以令宏达电重振雄风.
宏达电今日收盘上涨1.16%,报478.5台币;加权股价指数.TWII则收涨0.24%.(完)
参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)
参看宏达电新闻,请点选[2498.TW-CMN]
--记者 张雅菁; 审校 乔艳红
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路