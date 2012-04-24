〔台湾个股〕宏达电估第二季营收同比减16%,符合市场预期

路透台北4月24日电---全球第五大智慧型手机制造商--宏达电(2498.TW)周二表示,预估第二季营收约1,050亿台币,较去年同期衰退约16%;但在新机种推出下,较上季已明显触底回升55%.

宏达电并指出,第二季预估毛利率在27%左右,营业净利率(operating margin)预估约为11%,均较上季的25.03%及7.53%好转.

全球排名第五的宏达电第一季营收经会计查核后修正为677.9亿台币.据汤森路透I/B/E/S,21位分析师对宏达电第二季营收平均预估为1,014.6亿.

在智慧型手机市场百家争鸣下,宏达电去年第四季净利为两年来首见年增率转为负成长,而新旧产品转换期进一步令今年第一季净利较上年同期大减70%至为44.7亿台币,较去年第四季则是大减59%.市场正紧盯2月推出的新机是否可以令宏达电重振雄风.

宏达电今日收盘上涨1.16%,报478.5台币;加权股价指数.TWII则收涨0.24%.(完)

参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)

参看宏达电新闻,请点选[2498.TW-CMN]